«Надо чем-то занимать народ»: Зачем в Чехии раздувают абсурдную тему войны с Россией

Сообщения о якобы подготовке Чехии к возможному военному конфликту с Россией выглядят абсурдными, однако отражают текущую политическую риторику в Европе. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Подготовка Чехии к войне с Россией кажется абсурдом, но вся Европа объединяется как трансатлантический монолит идеи, что они сейчас будут воевать с Россией», — подчеркнул он.

Это, как считает эксперт, может использоваться для обоснования роста военных расходов, сокращения социальных программ и формирования общественного восприятия «угрозы» со стороны России.

Также он прокомментировал заявления о том, что Россия якобы представляет главную опасность для стран Евросоюза и что Европе следует готовиться к возможному вооружённому конфликту. Кошкин назвал подобные утверждения недоказанными и политически мотивированными.

«Почему в нас видят такую угрозу, если мы в целом не угрожаем Европе? Почему так?» — задался вопросом эксперт.

К великому сожалению, это вековое отношение к Востоку. Мы знаем: и Карл, и шведы ходили — под Полтавой их остановил Пётр I. И французы ходили в 1812 году. И немцы ходили. Только беда в том, что, когда мы говорим «французы» и «немцы», это практически Европа ходила. Из 640 тысяч войск Наполеона половина — это были европейские государства. Андрей Кошкин Военный эксперт

По его оценке, нынешняя ситуация является очередным циклом усиления напряжённости, а также способом формирования внутренней повестки в европейских странах против России.

«Надо чем-то занимать народ. Вот цикл прошёл, мы входим в новый этап. В новом этапе нужно проявить себя с военной точки зрения. Так что это более глобальные тектонические процессы, которые объясняют желание народов и стран Европы поработить Россию», — заключил наш собеседник.