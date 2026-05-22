Начальник генерального штаба Чехии Карел Рехка дал интервью изданию Politico, в котором обозначил жёсткую позицию Праги в отношении Москвы. По его словам, Россия представляет собой главную угрозу для стран Евросоюза, и Европе пора переходить к практическим шагам вплоть до подготовки к полноценному вооружённому конфликту.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно – начинайте готовиться к войне с Россией», – сказал военачальник.

Чешский военачальник прямо заявил, что промедление в этом вопросе недопустимо. Он призвал европейских партнёров не ограничиваться политическими заявлениями, а готовить армии и население к возможному столкновению с РФ.

Что касается Украины, Рехка назвал её вступление в НАТО логичным решением, даже если сегодня среди лидеров стран альянса нет единого мнения. Он также подчеркнул, что помощь Киеву – это не просто жест солидарности, а жизненно важный интерес всей Европы. По его убеждению, поддержку Украине необходимо не только сохранять, но и наращивать.

