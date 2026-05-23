Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении России из-за ситуации на восточном фланге альянса и «показать оскал». Об этом он заявил в интервью Guardian.

По словам политика, «российские самолёты систематически совершают пролёты над кораблями в акваториях Чёрного и Балтийского морей». Альянсу пора переходить к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» шагам, утверждает Павел.

Среди потенциальных мер воздействия он перечислил отключение РФ от интернет-инфраструктуры и спутниковых сервисов. Также обсуждается вариант ограничения доступа российских банков к глобальной финансовой системе.

«Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкреплённый действиями», — заявил чешский лидер.

Он добавил, что если «нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, Европа должна принять решение об уничтожении летательных аппаратов».

Ранее в восточной части Латвии прозвучала воздушная тревога из-за неопознанных беспилотников. До этого подобный дрон упал на территорию нефтебазы в городе Резекне — экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат «Лютый». После инцидента министр обороны Андрис Спрудс подал в отставку, а следом за ним ушла премьер-министр Эвика Силиня, что повлекло отставку всего правительства.

С конца марта украинские беспилотники неоднократно залетали в воздушное пространство Прибалтики. Москва вынесла этим странам специальное предупреждение в связи с их решением открыть небо для пролёта дронов, атакующих Россию.

Ранее Life.ru выяснил, зачем в Чехии раздувают абсурдную тему войны с Россией. По словам политолога, это может использоваться для обоснования роста военных расходов, сокращения социальных программ и формирования общественного восприятия «угрозы» со стороны России.