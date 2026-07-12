Фицо заявил об интересе стран НАТО к диалогу с Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на прошедшем в Анкаре саммите НАТО некоторые участники встречи выразили интерес к возобновлению обсуждения контактов с Россией. По его словам, такой подход соответствует позиции Братиславы.

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к необходимости вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю. Мы за сотрудничество, за диалог. Мы против войны», — сказал он в видеообращении, размещённом в его соцсетях.

Кроме того, Фицо вновь заявил, что его страна не будет участвовать в предусмотренном НАТО пакете военной поддержки Украины на сумму 70 млрд евро.

Ранее Роберт Фицо заявил, что ключевым препятствием на пути Украины в Европейский союз остаётся продолжающийся конфликт. Он подчеркнул, что вступление страны, участвующей в боевых действиях, невозможно. Однако, как признал политик, нынешняя стратегия Брюсселя строится на логике «достижения мира через силу», что лишь затягивает противостояние.