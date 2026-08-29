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29 августа, 13:57

Фицо связал вопрос Зеленскому об убийстве русских с формированием ненависти к РФ

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / Robert Hegedus

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / Robert Hegedus

Вопрос журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса Владимиру Зеленскому об убийстве русских является итогом формирования милитаристской атмосферы и ненависти к России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы можем лишь додумать, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким», — сказал глава правительства.

По мнению Фицо, скандальный вопрос не был ошибкой. Политик предположил, что таким людям «по наследству передаётся какой-то менталитет», и до сих пор есть те, «у которых это в голове». Премьер заявил, что нацизм так и не был повержен окончательно.

«Он снова здесь, но только иначе одет», — указал Фицо.

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Петицию за увольнение журналиста FAZ Мартенса вновь открыли для подписей

Ранее в Москве заочно арестовали Михаэля Мартенса. Его обвиняют по делу о разжигании ненависти или вражды. Также он объявлен в розыск.

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Матвей Константинов
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