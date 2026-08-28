Петицию за увольнение журналиста FAZ Мартенса вновь открыли для подписей

Платформа Change.org вновь открыла доступ к петиции с требованием уволить корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Сбор подписей ранее был приостановлен из-за проверки обращения на соответствие правилам сервиса.

Петиция появилась после пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа. Тогда Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских», после чего уточнил, что говорит о российских военнослужащих.

Авторы обращения потребовали от руководства FAZ расторгнуть контракт с журналистом. До блокировки петиция успела собрать несколько тысяч подписей.

11 августа Change.org скрыла страницу, объяснив это проверкой со стороны модераторов. Теперь обращение снова находится в активном статусе. По данным внутреннего счётчика платформы, его поддержали уже более 6,5 тысячи человек.

После скандала редакция FAZ заявила, что сожалеет о двусмысленной формулировке вопроса Мартенса и что она не отражает позицию издания. Самого журналиста газета увольнять не стала.

В России против Мартенса возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. 20 августа МВД объявило его в розыск, а 26 августа Басманный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Life.ru писал, что петицию с требованием уволить Мартенса временно заблокировали на Change.org. Тогда сервис сообщил, что обращение проходит проверку на соответствие правилам сообщества.