В Москве заочно арестовали журналиста Мартенса после слов об убийстве русских
Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens
Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте корреспондента немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. Как сообщил информационному агентству ТАСС участник процесса, данная мера пресечения была избрана в рамках возбужденного уголовного дела.
Журналисту вменяется преступление, предусмотренное статьей о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Поводом для возбуждения дела послужили публичные высказывания Мартенса, касающиеся убийства граждан России.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно», — подтвердил собеседник агентства.
На данный момент официальных комментариев от самого журналиста или редакции FAZ по поводу решения российского суда не поступало. Процедура заочного ареста предполагает, что если обвиняемый окажется на территории Российской Федерации или будет экстрадирован, он будет немедленно взят под стражу на срок, определённый судом.
Известно, что дед Мартенса, Ханс-Херманн Мартенс, был членом штурмовых отрядов и Национал-социалистической рабочей партии, а в 1936 году был назначен госпрокурором. На недавней пресс-конференции в Белграде, где присутствовали Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич, журналист вызвал возмущение своим вопросом об «убийстве русских». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на его семейную историю, а МВД России объявило Мартенса в розыск по уголовной статье.
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