В Москве заочно арестовали журналиста Мартенса после слов об убийстве русских

На данный момент официальных комментариев от самого журналиста или редакции FAZ по поводу решения российского суда не поступало. Процедура заочного ареста предполагает, что если обвиняемый окажется на территории Российской Федерации или будет экстрадирован, он будет немедленно взят под стражу на срок, определённый судом.