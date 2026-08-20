Карточка журналиста FAZ Михаэля Мартенса появилась в базе розыска МВД РФ
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Карточка корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса появилась в базе розыска МВД России.
В ведомственной базе указано, что Мартенс Михаэль Александер, родившийся в Гамбурге, разыскивается «по статье УК».
Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело после его вопроса на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс поинтересовался, какую помощь европейские страны могут оказать, чтобы «помочь убить больше русских». После этого высказывания вызвали резонанс. В России заявили о необходимости правовой оценки слов корреспондента.
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