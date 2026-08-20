Карточка журналиста FAZ Михаэля Мартенса появилась в базе розыска МВД РФ

Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело после его вопроса на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс поинтересовался, какую помощь европейские страны могут оказать, чтобы «помочь убить больше русских». После этого высказывания вызвали резонанс. В России заявили о необходимости правовой оценки слов корреспондента.