Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 16:41

Карточка журналиста FAZ Михаэля Мартенса появилась в базе розыска МВД РФ

Обложка © change.org

Обложка © change.org

Карточка корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса появилась в базе розыска МВД России.

В ведомственной базе указано, что Мартенс Михаэль Александер, родившийся в Гамбурге, разыскивается «по статье УК».

Захарова назвала провокацией слова журналиста FAZ об «убийстве русских»
Захарова назвала провокацией слова журналиста FAZ об «убийстве русских»

Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело после его вопроса на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс поинтересовался, какую помощь европейские страны могут оказать, чтобы «помочь убить больше русских». После этого высказывания вызвали резонанс. В России заявили о необходимости правовой оценки слов корреспондента.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • МВД РФ
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar