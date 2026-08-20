Захарова назвала провокацией слова журналиста FAZ об «убийстве русских»

Слова корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «помощи в убийстве русских» были преднамеренной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта формулировка, которую он использовал, была осознанной. Это была преднамеренная провокация, очевидно», — сказала дипломат на брифинге.

История вокруг корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса началась после его вопроса на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа. Журналист поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских», после чего уточнил, что речь идёт о российских военнослужащих.

В отношении Мартенса начали проверку после его высказывания об «убийстве русских». Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды. По данным следствия, журналисту может грозить до шести лет лишения свободы в случае признания вины. Кроме того, Life.ru сообщал о реакции российских официальных лиц на ситуацию вокруг корреспондента FAZ. Вопрос получил продолжение после обсуждения возможных правовых мер в отношении журналиста и оценки его высказывания российскими ведомствами.