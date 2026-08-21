Корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс, подвергшийся критике после своего скандального вопроса о том, как европейцы могут «помочь убить больше русских», ранее инициировал травлю переводчика русской классики Александра Ницберга. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на слова самого переводчика.

«Публицист, начавший на меня травлю в газете FAZ — тот самый Михаэль Мартенс, который на днях задал вопрос Зеленскому о том, как «нам европейцам» помочь Украине убить побольше русских. Между прочим, внук нацистского прокурора по указу самого Гитлера», — сообщил Ницберг.

По словам Ницберга, Мартенс инициировал кампанию против него после того, как тот дал интервью австрийской газете Der Standard. В беседе Ницберг говорил о своей работе над переводом «Белой гвардии» Михаила Булгакова, но также затронул политические темы, пытаясь объяснить позицию писателя, который «смотрит на людей как на людей». После публикации против переводчика начались публичные нападки бывших коллег, а одно из немецких издательств даже отказалось выпускать уже готовую аудиоверсию «Мастера и Маргариты» в его переводе и исполнении. Сам Ницберг связывает это с тем, что от него ожидали публичного заявления и определённой политической позиции.