Фицо: Киев получил от ЕС кредит на 90 млрд евро, но уже кричит, что денег нет

Братислава не присоединится к европейским механизмам, через которые финансируются военные потребности Киева. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, показанной телеканалом ТА3.

Политик обратил внимание на ситуацию с бюджетными средствами у украинской стороны. Он отметил, что после согласования Европейским союзом займа на 90 миллиардов евро Киев уже заявляет о нехватке финансов.

«Кредит на 90 миллиардов был одобрен, а они уже просят очередные деньги», — подчеркнул глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что его страна никогда не участвовала в схемах, направленных на спонсирование боевых действий. Он пообещал блокировать любые попытки втянуть республику в подобные программы кредитования или предоставления безвозмездной помощи.

Пока он возглавляет правительство, Братислава не согласится на участие в займах, целью которых является поддержка конфликта, заверил премьер.

Напомним, Евросоюз согласовал для Украины программу финансирования на 2026–2027 годы объёмом 90 млрд евро (примерно по 45 млрд ежегодно). Этот кредит должен закрыть около двух третей потребностей страны в бюджетной и оборонной сферах на указанный период. Деньги пойдут на социальные выплаты и военные нужды, однако выделение средств напрямую зависит от проведения Киевом согласованных реформ.

Согласно планам Запада, Украина начнёт погашать кредит только после получения «репараций» от России. Если же Москва их не выплатит, Брюссель намерен использовать для обслуживания и погашения украинского долга доходы от замороженных российских активов.