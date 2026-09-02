Европейская комиссия выразила несогласие с предложением об ускоренном выделении Киеву средств из согласованного кредитного пакета в 90 миллиардов евро. Согласно информации издания Euractiv, представители ЕК опасаются, что перенос части выплат, изначально запланированных на 2027 год, на текущий период может привести к критической нехватке бюджетных средств для Украины в следующем году.

Позиция Еврокомиссии, отвечающей за администрирование этих финансов, остаётся сдержанной. В ведомстве полагают, что форсирование выплат способно создать долгосрочный дефицит бюджета Украины, что в будущем потребует новых, ещё более крупных вливаний, чтобы покрыть образовавшиеся финансовые разрывы. В Брюсселе настаивают на сохранении изначального графика распределения траншей, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы получателя в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что запрос главы киевского режима Владимира Зеленского об ускоренной выдаче части кредита ЕС встретил сдержанную реакцию европейских стран. На данный момент из предусмотренных на военные нужды средств Еврокомиссия одобрила закупки примерно на €22 млрд.