Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её электоральные рейтинги. Об этом она заявила в интервью газете Foglio.

«Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать её», — сказала Мелони.

При этом она утверждает, что помогала Киеву «не ради Киева», а «ради Рима», исходя из собственных интересов страны. Согласно опросу портала Termometro Politico, опубликованному в пятницу, 55,4% итальянцев выступают против продолжения поставок оружия Украине.

Из них 28,8% считают, что Италии следует полностью отказаться от поддержки Киева, 26,6% — за прекращение военной помощи при сохранении экономической и гуманитарной. Опрос проводился 8–10 сентября среди 2,6 тыс. человек. Россия неоднократно критиковала военную поддержку Киева западными странами, заявляя, что поставки вооружений затягивают конфликт.