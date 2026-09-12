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Опубликовано 12 сентября, 10:32

Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её рейтинги

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её электоральные рейтинги. Об этом она заявила в интервью газете Foglio.

«Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать её», — сказала Мелони.

При этом она утверждает, что помогала Киеву «не ради Киева», а «ради Рима», исходя из собственных интересов страны. Согласно опросу портала Termometro Politico, опубликованному в пятницу, 55,4% итальянцев выступают против продолжения поставок оружия Украине.

Из них 28,8% считают, что Италии следует полностью отказаться от поддержки Киева, 26,6% — за прекращение военной помощи при сохранении экономической и гуманитарной. Опрос проводился 8–10 сентября среди 2,6 тыс. человек. Россия неоднократно критиковала военную поддержку Киева западными странами, заявляя, что поставки вооружений затягивают конфликт.

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Ранее сообщалось, что партия «Национальное будущее» Роберто Ванначчи набирает популярность в Италии на фоне призывов прекратить помощь Украине и отменить санкции против России. В опросе SWG она получила 7,7% и стала четвёртой, что создаёт проблемы для Джорджи Мелони. Европейский совет по международным отношениям называл Ванначчи «троянским конём российского влияния», а экс-атташе Британии Джон Форман считает, что он может повлиять на единство Европы по Украине.

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Анастасия Никонорова
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