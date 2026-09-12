Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её рейтинги
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет её электоральные рейтинги. Об этом она заявила в интервью газете Foglio.
«Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать её», — сказала Мелони.
При этом она утверждает, что помогала Киеву «не ради Киева», а «ради Рима», исходя из собственных интересов страны. Согласно опросу портала Termometro Politico, опубликованному в пятницу, 55,4% итальянцев выступают против продолжения поставок оружия Украине.
Из них 28,8% считают, что Италии следует полностью отказаться от поддержки Киева, 26,6% — за прекращение военной помощи при сохранении экономической и гуманитарной. Опрос проводился 8–10 сентября среди 2,6 тыс. человек. Россия неоднократно критиковала военную поддержку Киева западными странами, заявляя, что поставки вооружений затягивают конфликт.
Ранее сообщалось, что партия «Национальное будущее» Роберто Ванначчи набирает популярность в Италии на фоне призывов прекратить помощь Украине и отменить санкции против России. В опросе SWG она получила 7,7% и стала четвёртой, что создаёт проблемы для Джорджи Мелони. Европейский совет по международным отношениям называл Ванначчи «троянским конём российского влияния», а экс-атташе Британии Джон Форман считает, что он может повлиять на единство Европы по Украине.
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