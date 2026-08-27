Депутат Европарламента от итальянской партии «Движение 5 звёзд» Данило Делла Валле выступил против обращения правительства Италии к Еврокомиссии за кредитом в 8,9 млрд евро по механизму SAFE. По его словам, кабмин Джорджи Мелони «раскрывает свою истинную сущность разжигателя войны».

Делла Валле обратил внимание на первые счета за электричество и газ, которые итальянцы получают после летних месяцев. На фоне рекордной жары и постоянной работы кондиционеров суммы в платёжках, отметил он, оказались особенно высокими.

При этом депутат считает сами кредиты SAFE дополнительной нагрузкой на государственные финансы. Он указал, что погашение займов может растянуться на 45 лет, а для стран с ограниченными возможностями бюджета, к которым он отнёс Италию, это создаёт риск для финансовой устойчивости. Эти обязательства Делла Валле назвал «военными долгами», которые предстоит выплачивать будущим поколениям.

По мнению парламентария, Германия и Франция получают непропорционально большое влияние, тогда как восточноевропейские и прибалтийские страны могут опереться на эти государства для расширения производства вооружений. Делла Валле считает, что это способно усилить эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, депутат заявил, что программа в нынешнем виде может быть выгодна немецкой промышленности, испытывающей трудности. Он подчеркнул, что «Движение 5 звёзд» выступает против SAFE, поскольку не считает этот механизм по-настоящему общеевропейским: по его оценке, он не объединяет оборонные возможности стран ЕС, а стимулирует их национальное перевооружение.

Ранее Польша подписала рамочное соглашение на поставку нескольких тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Piorun. Стоимость проекта превышает 8 млрд злотых. Заказ включает ракеты, пусковые установки, тренажёры, а также учебные и логистические пакеты. Более 80% закупаемых комплексов должны поступить в польскую армию. Остальная часть предназначена для совместной закупки Литвой, Латвией и Норвегией в рамках международного консорциума EDIRPA VSHORAD. Финансировать поставки планируется в том числе за счёт европейского инструмента SAFE.