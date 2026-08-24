Польша потратит более 8 млрд злотых на тысячи ПЗРК Piorun для себя и союзников
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Польша подписала рамочное соглашение на поставку нескольких тысяч переносных зенитных ракетных комплексов Piorun. Стоимость проекта превышает 8 млрд злотых, сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Документ заключили Агентство вооружений Польши и компания Mesko в Скаржиско-Каменне. Заказ включает ракеты, пусковые установки, тренажёры, а также учебные и логистические пакеты.
Более 80% закупаемых комплексов должны поступить в польскую армию. Остальная часть предназначена для совместной закупки Литвой, Латвией и Норвегией в рамках международного консорциума EDIRPA VSHORAD. Финансировать поставки планируется в том числе за счёт европейского инструмента SAFE. Точное число ракет в соглашении не раскрывается — официально речь идёт о нескольких тысячах единиц.
Подписанный документ пока является рамочным и определяет условия будущих поставок. Косиняк-Камыш заявил, что первая исполнительная сделка должна быть заключена в течение нескольких недель. Реализацию всей программы планируют завершить до 2030 года.
Piorun относится к переносным комплексам ПВО очень малой дальности и предназначен для поражения низколетящих самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотников. Системы производит польская компания Mesko.
Ранее Life.ru рассказывал о взрыве на заводе Mesko, где в том числе производят комплексы Piorun. Инцидент произошёл в июне 2024 года в центре ракетного топлива предприятия в Скаржиско-Каменне, один человек погиб. Завод также выпускал другие образцы ракетного вооружения и остаётся одним из ключевых предприятий польского ВПК.
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