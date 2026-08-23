От любви до ненависти: Польша могла стать главным бенефициаром «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая линия «Северного потока» изначально могла пройти через территорию Польши. По словам главы государства, решение изменить маршрут было связано с желанием снизить риски.

В интервью Павлу Зарубину для программы «Вести» Путин рассказал, что для польского варианта даже были подготовлены специальные сооружения. Однако в итоге газопровод решили проложить по дну Балтийского моря.

«Мотивы простые очень — экономическая целесообразность», — сказал российский лидер, комментируя позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам».

Путин отметил, что Варшава выступала против проекта, поскольку могла потерять статус транзитной страны и связанные с ним доходы. По его словам, после отказа от сухопутного маршрута через Польшу страна действительно стала получать меньше средств от транзита российских энергоресурсов.

«Тогда уже Польша была против, в том числе и потому, что, во-первых, теряются определённые геоэкономические преимущества как транзитной страны. И второе, Польша недополучала бы, собственно, так и получилось, стала недополучать доходы от транзита наших углеводородов», — пояснил президент.

Ранее Дональд Туск выступил с заявлением по поводу «Северных потоков». Политик считает, что Германия не должна преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов.