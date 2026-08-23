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23 августа, 11:04

От любви до ненависти: Польша могла стать главным бенефициаром «Северного потока — 2»

Путин назвал экономическую выгоду мотивом Туска по «Северным потокам»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая линия «Северного потока» изначально могла пройти через территорию Польши. По словам главы государства, решение изменить маршрут было связано с желанием снизить риски.

В интервью Павлу Зарубину для программы «Вести» Путин рассказал, что для польского варианта даже были подготовлены специальные сооружения. Однако в итоге газопровод решили проложить по дну Балтийского моря.

«Мотивы простые очень — экономическая целесообразность», — сказал российский лидер, комментируя позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам».

Путин отметил, что Варшава выступала против проекта, поскольку могла потерять статус транзитной страны и связанные с ним доходы. По его словам, после отказа от сухопутного маршрута через Польшу страна действительно стала получать меньше средств от транзита российских энергоресурсов.

«Тогда уже Польша была против, в том числе и потому, что, во-первых, теряются определённые геоэкономические преимущества как транзитной страны. И второе, Польша недополучала бы, собственно, так и получилось, стала недополучать доходы от транзита наших углеводородов», — пояснил президент.

«Бумеранг для Варшавы»: Захарова жёстко осадила Туска за оправдание подрыва «Севпотоков»
«Бумеранг для Варшавы»: Захарова жёстко осадила Туска за оправдание подрыва «Севпотоков»

Ранее Дональд Туск выступил с заявлением по поводу «Северных потоков». Политик считает, что Германия не должна преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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