От любви до ненависти: Польша могла стать главным бенефициаром «Северного потока — 2»
Путин назвал экономическую выгоду мотивом Туска по «Северным потокам»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент России Владимир Путин заявил, что вторая линия «Северного потока» изначально могла пройти через территорию Польши. По словам главы государства, решение изменить маршрут было связано с желанием снизить риски.
В интервью Павлу Зарубину для программы «Вести» Путин рассказал, что для польского варианта даже были подготовлены специальные сооружения. Однако в итоге газопровод решили проложить по дну Балтийского моря.
«Мотивы простые очень — экономическая целесообразность», — сказал российский лидер, комментируя позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам».
Путин отметил, что Варшава выступала против проекта, поскольку могла потерять статус транзитной страны и связанные с ним доходы. По его словам, после отказа от сухопутного маршрута через Польшу страна действительно стала получать меньше средств от транзита российских энергоресурсов.
«Тогда уже Польша была против, в том числе и потому, что, во-первых, теряются определённые геоэкономические преимущества как транзитной страны. И второе, Польша недополучала бы, собственно, так и получилось, стала недополучать доходы от транзита наших углеводородов», — пояснил президент.
Ранее Дональд Туск выступил с заявлением по поводу «Северных потоков». Политик считает, что Германия не должна преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов.
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