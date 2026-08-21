Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о том, что Германии не следует преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Его цитирует телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska.

Выступая перед журналистами в четверг, Туск подчеркнул, что Польша всегда была против реализации проекта «Северный поток 2». Когда его спросили, считает ли он возможным освобождение подозреваемого от уголовной ответственности, премьер ответил, что его мнение по этому вопросу не изменилось.

«Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя», — утверждает Туск.

Ранее заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефуль заявил о готовности разъяснить украинской стороне, что немецкая судебная система обладает абсолютной независимостью в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток». По словам политика, любые уголовно-правовые последствия в рамках этого дела будут применяться строго по закону, без оглядки на гражданство подозреваемых.