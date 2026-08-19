Подозреваемого в подрыве «Севпотоков» задержали во время съёмок голливудского фильма

Украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», задержали в Хорватии во время съёмок голливудского фильма, сюжет которого перекликается с обстоятельствами теракта. Об этом сообщает немецкое издание Legal Tribune Online (LTO).

Речь идёт о съёмках политического триллера Snake Island («Остров змей»). Работы над фильмом начались в Хорватии в начале августа. В картине заняты голливудские актеры Шон Пенн и Эдриан Броуди, режиссёром выступил Даг Лайман.

Сюжет ленты рассказывает о миссии группы украинских водолазов, что, как отмечает издание, напоминает реальные события теракта.

Журавлёва впервые задержали в Польше 1 октября 2025 года по запросу Германии. Позднее польский суд отказался выдавать его немецкой стороне и постановил освободить украинца.

О задержании гражданина Украины в Хорватии ранее сообщила Генеральная прокуратура Германии. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что речь идёт именно о Журавлеве, которого ранее задерживали в Польше по запросу немецких властей.