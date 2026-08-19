По данным ведомства, хорватская полиция задержала в городе Пула гражданина Украины Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Согласно информации, следствия, задержанный — профессиональный дайвер, который в сентябре 2022 года вместе с сообщниками установил взрывные устройства на трубопроводах.

Напомним, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции прогремела серия подводных взрывов, разрушивших три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Инцидент, признанный актом международного терроризма, спровоцировал значительную утечку газа и полностью вывел из строя стратегически важный маршрут поставок энергоносителей из России в Германию. Спустя время расследования, которые ведут Германия, Дания и Швеция, так и не привели к официальному установлению ни заказчиков диверсии. Среди основных гипотез фигурирует причастность проукраинских группировок, действовавших, возможно, при поддержке западных спецслужб. Российская сторона, в свою очередь, напрямую обвиняет в случившемся США и Великобританию. Усугубившая энергетический кризис в Европе диверсия остаётся одной из главных неразгаданных геополитических тайн последнего десятилетия.