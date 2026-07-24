Германские власти выдвинули официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, проходящего по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток». Ему вменяется военное преступление, сообщил РИА «Новости» адвокат фигуранта Никола Канестрини.

Собеседник агентства подчеркнул, что защита полностью оспаривает предъявленное обвинение. По его словам, обвинительное заключение содержит лишь версию следствия и не подкреплено установленными фактами.

«Это ещё должно быть доказано в ходе судебного разбирательства, и ничто в нём не является установленным фактом», — утверждает Канестрини.

Напомним, официально Киев утверждает, что непричастен к подрыву на «Северных потоках», ссылаясь на некие результаты собственного расследования. В офисе генпрокурора Незалежной упирают на то, что никаких фактов, подтверждающих причастность государства, его органов или должностных лиц к диверсии, не установлено, как и конкретных приказов или указаний на подрыв трубопровода.