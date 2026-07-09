Киев заявил, что не имеет отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такой вывод сделали в офисе генерального прокурора Украины по итогам проведённого расследования и сообщили об этом в официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что собранная на данный момент информация не подтверждает вину украинской стороны.

«По результатам уже проведённой работы и полученной информации, в настоящее время не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины любых приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно совершения подрыва указанных газопроводов», — сказано в тексте.

При этом в генпрокуратуре уточнили, что дело пока не закрыто. По их словам, работа по сбору доказательств ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала пригласить Владимира Зеленского в Германию для дачи показаний по делу о подрыве «Северных потоков». Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» написала в соцсети X, что глава киевского режима должен выступить перед ландтагом земли Мекленбург — Передняя Померания, где реализовывался энергопроект, чтобы установить, одобряли ли теракт в Киеве.

Напомним, ранее немецкая прокуратура выдвинула официальное обвинение властям Украины в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Этот шаг способен серьёзно обострить отношения между Берлином и Киевом на фоне масштабной военной поддержки, которую Германия оказывает украинской стороне. По версии следствия, диверсию подготовил и осуществил украинский военнослужащий Сергей Кузнецов вместе с сообщниками.