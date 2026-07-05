Сара Вагенкнехт потребовала пригласить Владимира Зеленского в Германию для дачи показаний по делу о подрыве «Северных потоков». Заявление основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» опубликовала в социальной сети X.

Политик настаивает, что глава киевского режима должен предстать перед ландтагом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Именно там реализовывался энергетический проект, и теперь, по мнению Вагенкнехт, необходимо установить, было ли военное преступление одобрено руководством в Киеве.

Она также задалась вопросом, как объяснить немецким налогоплательщикам дальнейшее перечисление миллиардов евро из бюджета тем людям, которые могут быть причастны к диверсии. Парламентская следственная комиссия, убеждена Вагенкнехт, обязана выяснить, что именно знало правительство ФРГ об атаке на газопроводы в 2022 году и не вводило ли оно граждан в заблуждение.

Напомним, ранее немецкая прокуратура выдвинула официальное обвинение властям Украины в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Этот шаг способен серьёзно обострить отношения между Берлином и Киевом на фоне масштабной военной поддержки, которую Германия оказывает украинской стороне. По версии следствия, диверсию подготовил и осуществил украинский военнослужащий Сергей Кузнецов вместе с сообщниками.