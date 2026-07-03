Дмитрий Песков удивлён тем, что Берлин продолжает спонсировать военную машину киевского режима. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обвинения, выдвинутые немцами гражданину Украины по делу о диверсии на «Северных потоках».

Федеральная прокуратура Германии ранее предъявила претензии украинцу Сергею Кузнецову. По версии следствия, фигурант и его подельники выполняли задание официальных органов своей страны.

«Весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», — заявил представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что Москва многократно запрашивала информацию о взрывах, но так ни разу её и не получила. В России по факту случившегося Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.

Компания-оператор Nord Stream AG ранее назвала разрушения на объектах беспрецедентными и затруднилась оценить сроки возможного восстановления. Ситуация остаётся в подвешенном состоянии.

Напомним, 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате серии подводных взрывов были разрушены три нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Эта диверсия, расцененная как акт международного терроризма, привела к масштабной утечке газа и полной остановке стратегической энергетической артерии между Россией и Германией. Расследования, проводимые Германией, Данией и Швецией, пока не завершены, а официальные виновные не названы, в связи с чем циркулируют версии от участия проукраинских сил до прямой причастности западных государств, на чём настаивает Москва. Инцидент стал катализатором европейского энергетического кризиса и остаётся одной из главных нераскрытых геополитических диверсий десятилетия.