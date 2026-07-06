Высокий суд Лондона отклонил иск оператора газопровода «Северный поток» — компании Nord Stream AG — о взыскании компенсации со страховщиков, отказавшихся покрывать ущерб от взрывов на трубопроводе. Решение опубликовано на сайте судебной инстанции.

В судебном акте говорится, что повреждение трубопроводов — как разрывы, так и вмятины — было прямо или косвенно вызвано войной или её последствиями, а потому не подпадает под страховое покрытие.

«На основании представленных суду доказательств я нахожу, что: а) повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было прямо или косвенно вызвано войной, произошло в результате неё или в результате последствий войны; и б) такой ущерб не покрывался в соответствии с условиями исключения 2.i из страховых полисов», — говорится в решении судьи.

Иск был подан в феврале 2024 года, ответчиками выступали Lloyd's of London и Arch Insurance. Компания Nord Stream AG намерена ли обжаловать решение, пока не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил удивление, что Германия продолжает финансировать военную машину Украины, несмотря на обвинения против украинца по делу о диверсии на «Северных потоках». Он назвал парадоксальным выделение денег киевскому режиму и напомнил, что Москва неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответа.