Ответ Киеву: Берлин пообещал судить виновных в подрыве «Северных потоков» без оглядки на гражданство

Заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефуль заявил о готовности разъяснить украинской стороне, что немецкая судебная система обладает абсолютной независимостью в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток». По словам политика, любые уголовно-правовые последствия в рамках этого дела будут применяться строго по закону, без оглядки на гражданство подозреваемых.

«Я могу лишь сказать, что немецкая юстиция имеет абсолютную свободу действий. И я в любое время готов разъяснить это Украине», — приводит слова Вадефуля агентство DPA.

Депутат подчеркнул, что принцип неотвратимости наказания применяется «независимо от личности» фигурантов: расследование касается как граждан Германии, так и иностранных подданных.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о развитии уголовного дела. В среду Генеральная прокуратура Германии подтвердила информацию о задержании гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на газопроводы. Адвокат Тимотеуш Папроцкий уточнил, что задержанным является Владимир Журавлев, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов Польши, где был задержан, а затем отпущен.

Напомним, 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате серии подводных взрывов были разрушены три нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Эта диверсия, расцененная как акт международного терроризма, привела к масштабной утечке газа и полной остановке стратегической энергетической артерии между Россией и Германией.

Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник.