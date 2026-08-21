Позиция Варшавы по подрыву «Северных потоков» в будущем может ударить по безопасности самой Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания польского премьера Дональда Туска.

Ранее глава правительства Польши выступил против судебного преследования подозреваемых по делу о диверсии на газопроводах. По оценке Захаровой, публичное оправдание подобных действий со стороны руководителя европейского государства создаёт опасный прецедент.

«Позиция, демонстративно занятая Варшавой применительно к подрывам «Северных потоков», способна в будущем ударить бумерангом по жизненно важным интересам и безопасности самой Польши», — заявила дипломат.

Представитель МИД также обратила внимание на слова Туска в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, при которой Берлин поддерживал строительство «Северного потока — 2». Захарова расценила высказывания польского премьера как проявление давних противоречий между Варшавой и Берлином.

По её мнению, призыв фактически смириться с уничтожением энергетической инфраструктуры Германии выглядит как вызов союзнику по ЕС и НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобная логика подрывает существующие международно-правовые ограничения.

Сам Туск ранее заявил, что Германия не должна преследовать подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков». Польский премьер напомнил, что Варшава изначально выступала против проекта «Северный поток — 2», и заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.