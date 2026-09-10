«Троянский конь», способный потеснить Мелони: В Италии набирает популярность политик, выступающий против Киева
The Times: Итальянский политик Ванначчи может нанести ущерб поддержке Киева в ЕС
Роберто Ванначчи. Обложка © ТАСС / Zuma
Партия «Национальное будущее» во главе с евродепутатом Роберто Ванначчи набирает популярность в Италии на фоне призывов прекратить финансирование Украины и отменить антироссийские санкции. В последнем опросе SWG политическая сила получила 7,7%, став четвёртой по популярности в стране, пишет британская газета The Times.
Рост рейтинга Ванначчи уже создаёт проблемы для премьер-министра Джорджи Мелони. Как пишет издание, ей в перспективе может потребоваться союз с политиком, чтобы сохранить собственную власть.
Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман считает, что появление Ванначчи способно серьёзно повлиять на европейское единство в вопросе Украины. По его мнению, этот политик демонстрирует близость к российской позиции, хотя сам Форман не считает его «агентом Кремля».
Европейский совет по международным отношениям ранее назвал Ванначчи «троянским конём для российского влияния в Италии». В организации считают, что в случае усиления его партии политическая линия Рима по отношению к санкциям, Украине и европейской оборонной политике может измениться.
Сам Ванначчи отвергает обвинения в связях с Москвой и заявляет, что за подобными публикациями стоит страх перед ростом его политического движения. При этом он продолжает выступать против нынешнего курса ЕС в отношении Украины и критиковать поддержку Киева.
Рост «Национального будущего» происходит на фоне усиления правых партий и политиков, выступающих за пересмотр европейской политики в отношении конфликта. В частности, лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла ранее призывал сократить военную поддержку Украины, а Ванначчи выступает за поиск мирного решения.
Напомним, Роберто Ванначчи уже отличался едкими заявлениями, обращёнными против поддержки Украины. Например, недавно евродепутат предложил назначить Владимира Зеленского советником главы Минфина Италии, иронично связав это с экс-главой МО Незалежной Михаилом Фёдоровым, ставшим советником министра обороны республики.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.