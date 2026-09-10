Партия «Национальное будущее» во главе с евродепутатом Роберто Ванначчи набирает популярность в Италии на фоне призывов прекратить финансирование Украины и отменить антироссийские санкции. В последнем опросе SWG политическая сила получила 7,7%, став четвёртой по популярности в стране, пишет британская газета The Times.

Рост рейтинга Ванначчи уже создаёт проблемы для премьер-министра Джорджи Мелони. Как пишет издание, ей в перспективе может потребоваться союз с политиком, чтобы сохранить собственную власть.

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман считает, что появление Ванначчи способно серьёзно повлиять на европейское единство в вопросе Украины. По его мнению, этот политик демонстрирует близость к российской позиции, хотя сам Форман не считает его «агентом Кремля».

Европейский совет по международным отношениям ранее назвал Ванначчи «троянским конём для российского влияния в Италии». В организации считают, что в случае усиления его партии политическая линия Рима по отношению к санкциям, Украине и европейской оборонной политике может измениться.

Сам Ванначчи отвергает обвинения в связях с Москвой и заявляет, что за подобными публикациями стоит страх перед ростом его политического движения. При этом он продолжает выступать против нынешнего курса ЕС в отношении Украины и критиковать поддержку Киева.

Рост «Национального будущего» происходит на фоне усиления правых партий и политиков, выступающих за пересмотр европейской политики в отношении конфликта. В частности, лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла ранее призывал сократить военную поддержку Украины, а Ванначчи выступает за поиск мирного решения.