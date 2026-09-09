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Опубликовано 9 сентября, 18:25

Писториус обвинил АдГ в готовности «выдать» Германию Путину

Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил победившую на выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернативу для Германии» в готовности «выдать» страну Владимиру Путину. Его слова приводит The Guardian.

Глава Минобороны ФРГ выступил против позиции АдГ по НАТО и России. Он заявил, что именно эта партия якобы готова поставить под угрозу безопасность Германии и её союзников.

«Вы должны понимать, что именно эти люди готовы завтра же выдать нас Путину», — утверждал Писториус.

Политик также назвал предполагаемые связи представителей АдГ с Москвой «изменой». Каких-либо доказательств в подтверждение этого обвинения в приведённом сообщении он не представил.

Ранее сегодня в Бундестаге произошла перепалка между канцлером Фридрихом Мерцем и сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Она обвинила власти в усилении конфронтации с Россией, раскритиковала миграционную и энергетическую политику Берлина и призвала возобновить поставки российского газа. Мерц в ответ назвал Вайдель разрушительной силой и пообещал продолжить поддержку Киева. Выступление канцлера неоднократно прерывали депутаты АдГ.

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Перепалка произошла после выборов в Саксонии-Анхальт, где АдГ, по предварительным результатам, заняла первое место с 43,8% голосов. Мерц признал поражение своего Христианско-демократического союза (ХДС), однако заявил, что результат выборов не заставит правительство изменить курс в отношении России и Украины.

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Наталья Демьянова
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