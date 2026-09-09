«Ваше время истекло»: Вайдель сцепилась с Мерцем в Бундестаге из-за России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель вступили в перепалку в Бундестаге из-за отношений с Россией и поддержки Украины. Об этом сообщает n-tv.

Вайдель обрушилась с критикой на политику правительства в сфере миграции и энергетики, выступила против антироссийского курса и призвала возобновить поставки газа по «Северному потоку».

«Вы так и не поняли, что пытались донести до вас избиратели Саксонии-Анхальт в прошлое воскресенье. Впрочем, это уже едва ли имеет значение, потому что ваше время всё равно истекло», — обратилась она к канцлеру.

Мерц в ответ раскритиковал позицию АдГ по украинскому конфликту, назвал партию «деструктивной силой» и заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

Канцлер также обвинил оппонентов в том, что они меняют местами «жертву и агрессора». Его выступление сопровождалось выкриками депутатов АдГ, из-за чего председателю Бундестага Юлии Клёкнер несколько раз пришлось призывать зал к порядку.

Перепалка произошла после выборов в Саксонии-Анхальт, где АдГ, по предварительным результатам, заняла первое место с 43,8% голосов. Мерц признал поражение своего Христианско-демократического союза (ХДС), однако заявил, что результат выборов не заставит правительство изменить курс в отношении России и Украины.