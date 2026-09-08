«Чудеса немецкой почты»: Дмитриев отреагировал на результаты выборов в Саксонии-Анхальт

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на большую разницу в результатах «Альтернативы для Германии» при очном и почтовом голосовании на выборах в Саксонии-Анхальт. Своё мнение глава РФПИ высказал в соцсети X.

Поводом стала опубликованная в Сети диаграмма с разбивкой результатов по способу голосования. Согласно предварительным официальным данным, среди пришедших непосредственно на избирательные участки АдГ получила 51,2% вторых голосов, тогда как среди голосовавших по почте её результат составил 24,3%.

«Предсказуемые «чудеса» немецкой почты. Левому глубинному государству, похоже, нравятся бюллетени для голосования по почте повсеместно. Их всегда достаточно, чтобы украсть победу», — написал Дмитриев.

Немецкий ARD-Faktenfinder отмечает, что подобный разрыв для АдГ наблюдался и на предыдущих выборах. Эксперты связывают это в том числе с тем, что сама партия годами призывает своих сторонников отдавать голоса непосредственно на участках. При этом выборы АдГ всё равно выиграла с рекордным для себя результатом. По предварительным итогам, партия набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мест в земельном парламенте. ХДС канцлера Фридриха Мерца занял второе место с 17,2%.

Абсолютного большинства АдГ не получила, поэтому для формирования правительства ей потребуется поддержка других депутатов. Большинство традиционных немецких партий сотрудничество с АдГ ранее исключали.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордной победе АдГ в Саксонии-Анхальт. Партия более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с выборами 2021 года.