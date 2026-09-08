Член АдГ выставил «самую опасную кружку Германии» на аукцион
Член АдГ продаёт кружку «Армии России», ставшую причиной скандала
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Цена кружки бренда «Армия России» на eBay достигла 1943 евро к вечеру 7 сентября. На торги её выставил зампредседателя ячейки оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер, опубликовавший ссылку на аукцион в соцсети X.
Поводом для продажи стал скандал вокруг сувенира. Ранее кружку в кабинете политика заметил обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер. По версии газеты, находка вызвала острые дискуссии в Германии.
Тилльшнайдер отреагировал на внимание к предмету с иронией: в публикации об аукционе он назвал лот «самой опасной кружкой в Германии».
Ранее политик через адвоката попытался помешать публикации кадров. Чёрная кружка с красной звездой находилась среди сувениров в его офисе в Кверфурте. Предмет заметили журналисты во время подготовки репортажа о предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт.
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