Член АдГ выставил «самую опасную кружку Германии» на аукцион

Цена кружки бренда «Армия России» на eBay достигла 1943 евро к вечеру 7 сентября. На торги её выставил зампредседателя ячейки оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер, опубликовавший ссылку на аукцион в соцсети X.

Поводом для продажи стал скандал вокруг сувенира. Ранее кружку в кабинете политика заметил обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер. По версии газеты, находка вызвала острые дискуссии в Германии.

Тилльшнайдер отреагировал на внимание к предмету с иронией: в публикации об аукционе он назвал лот «самой опасной кружкой в Германии».

Ранее политик через адвоката попытался помешать публикации кадров. Чёрная кружка с красной звездой находилась среди сувениров в его офисе в Кверфурте. Предмет заметили журналисты во время подготовки репортажа о предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт.