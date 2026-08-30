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30 августа, 11:35

«Просто стоит»: Немецкий политик объяснился за кружку с надписью «Армия России» в кабинете

В кабинете замглавы АдГ Тильшнайдера нашли кружку с надписью «Армия России»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В рабочем кабинете заместителя главы «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ганса-Томаса Тильшнайдера обнаружили кружку с надписью «Армия России». После съёмок политик через адвоката попытался помешать публикации кадров, сообщает BILD.

Чёрная кружка с красной звездой находилась среди сувениров в его офисе в Кверфурте. Предмет заметили журналисты во время подготовки репортажа о предстоящих выборах в Саксонии-Анхальт.

«Эта кружка просто здесь стоит. Мне её когда-то подарили», — объяснил Тильшнайдер.

BILD относит Тильшнайдера к сторонникам нормализации отношений с Москвой. Ранее политик посещал Россию, однако прервал поездку после критики внутри партии. Осенью 2025 года он также присутствовал на мероприятии в российском посольстве в Берлине.

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Представители АдГ продолжают выступать за восстановление контактов Москвы и Берлина. В июне Life.ru сообщал о переговорах по возобновлению делового диалога между Россией, Германией и США, которые прошли с участием представителя немецкой партии на полях ПМЭФ.

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Владимир Озеров
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