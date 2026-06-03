Дмитриев обсудил с представителем АдГ возобновление диалога РФ, ФРГ и США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провёл встречу с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. Переговоры прошли на полях ПМЭФ.

Дмитриев, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, сообщил, что стороны обсудили экономическое взаимодействие с Германией. Отдельной темой стало возможное возобновление делового диалога между Россией, ФРГ и США.

«Вместе с заместителем председателя АдГ Маркусом Фронмайером я обсудил экономическое сотрудничество с Германией, в том числе возобновление делового диалога между Россией, Германией и США», — написал Дмитриев в Х.

Он также заявил, что ждёт «возможности построить великое будущее вместе с АдГ», назвав эту политическую силу самой популярной партией Германии.

Как писал Life.ru, ранее депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер подтвердил участие в ПМЭФ, несмотря на позицию МИД Германии. Немецкое внешнеполитическое ведомство рекомендовало представителям АдГ отказаться от поездок в Россию, однако политик всё же приехал в Петербург. Фронмайер объяснял это необходимостью диалога и защиты экономических интересов ФРГ. По его словам, АдГ выступает за сохранение контактов с разными торговыми партнёрами, включая Россию.