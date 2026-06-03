МИД Германии рекомендовал депутатам от АдГ отказаться от поездок в Россию

Официальный Берлин выступил против поездок немецких политиков из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Россию. Представитель МИД ФРГ Мартин Гизе на брифинге сообщил, что правительство не станет поддерживать такие визиты, комментируя участие делегатов АдГ в Петербургском международном экономическом форуме.

Представитель ведомства подтвердил, что ряд лиц из Германии действительно отправились на ПМЭФ. При этом, по его словам, и Брюссель, и Берлин придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

Гизе заявил, что посещение мероприятий в РФ расходится с принципами политики правительства ФРГ. Поэтому МИД прямо рекомендовал партии воздержаться от таких поездок, заранее предупредив, что официальной поддержки они не получат.

Представитель кабмина Штеффен Майер, в свою очередь, назвал участие немцев в экономическом форуме в Санкт-Петербурге «явно противоречащим германским интересам».

Напомним, депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер объявлял о намерении посетить Петербургский международный экономический форум. Политик считает участие в мероприятии возможностью для ведения диалога и защиты экономических интересов ФРГ, поскольку представители его партии выступают за сохранение контактов со всеми торговыми партнёрами, включая Россию.