Власти Германии допустили переговоры Европы с Россией

В правительстве Германии заявили, что окно для переговоров Европы с Россией постепенно открывается, однако этот процесс может затянуться на месяцы. Данную информацию передали агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

По его оценке, счёт в этом вопросе идёт не на недели, а на месяцы. В Берлине считают, что необходимо создать формат, который будет максимально дееспособным и при этом восприниматься европейцами как легитимный. Скорее всего, важную роль продолжит играть евротройка в составе Германии, Франции и Великобритании.

При этом источник подчеркнул, что любые переговоры должны проходить исключительно в согласии с Украиной. Их также необходимо максимально согласовывать с европейскими партнёрами и координировать с США. Никакой конкуренции с американцами Берлин не допустит, Вашингтон обязан оставаться вовлечённым.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза категорически против возобновления переговоров с Россией, в то время как другие занимают более умеренную позицию. Самый жёсткий лагерь составляют страны Балтии и Польша. В последнее время к ним также примкнули Германия и ещё несколько государств. В то же время сохраняется и группа стран с более сдержанным подходом, среди которых Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а в отдельных случаях — Франция и Италия.