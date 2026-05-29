29 мая, 14:13

«Пора договариваться»: В Европе меняют риторику на фоне провалов ВСУ

ТАСС: Европейцы на встречах по Украине обсуждают возобновление диалога с Москвой

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

В Лондоне 29 мая проходят неформальные консультации европейских дипломатов по Украине, на которых впервые всерьёз обсуждается необходимость договариваться с Россией. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По его словам, на встрече в закрытом режиме также затрагиваются вопросы санкций и другие аспекты урегулирования. Пока речь идёт лишь о неофициальном обмене мнениями, но сам тон дискуссии, как подчеркнул собеседник, явно меняется.

«Сегодня в Лондоне проходят неофициальные переговоры представителей стран Европы по Украине. Обсуждают, что пора договариваться с Россией, санкционный режим и прочие вопросы», — сказал собеседник агентства.

«Запахнет жареным»: В Госдуме предрекли, когда Европа «откроет глаза» на нацизм Киева

Ранее Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что европейские лидеры окончательно списали Украину, пытаясь выиграть время для подготовки к войне с Россией. По его словам, тональность их комментариев не оставляет сомнений. Российский постпред подчеркнул, что Запад готов и дальше выжимать из «многострадальной страны» всё до последнего украинца.

Юлия Сафиулина
