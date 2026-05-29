Европейские лидеры окончательно списали Украину и пытаются выиграть время для подготовки к войне с Россией. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Тональность их (лидеров Европы. — Прим. Life.ru) комментариев не оставляет сомнений в том, что Украину они окончательно и бесповоротно списали, вновь пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки к войне с Россией, как они говорят. Они готовы и дальше выжимать из многострадальной страны по максимуму, её руками воюя с Россией до последнего украинца», — сказал он.

По словам Небензи, европейские страны продолжают рассматривать Украину как инструмент противостояния с Россией. Он заявил, что риторика западных политиков показывает их готовность затягивать конфликт. Постпред РФ также отметил, что такие действия не помогают урегулированию. По его оценке, они лишь увеличивают зависимость Киева от внешней поддержки.

Ранее Василий Небензя обвинил страны Запада в многолетних поставках денег и оружия Киеву. По его словам, реакция западных государств на трагедию в Старобельске в ЛНР не вызвала удивления у России. Он заявил, что эти страны обычно быстро обвиняют Москву, когда это политически удобно, но фактически не заметили удар по колледжу. Небензя также отметил, что Запад продолжает финансовую и военную поддержку Киева.