В Европарламенте назвали страны, выступающие против диалога с Россией

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что ряд стран ЕС выступают против возобновления переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, наиболее жёсткую позицию занимают страны Балтии и Польша, а также, как утверждает евродепутат, в последнее время к ним присоединилась Германия и ряд других государств. Отдельно он упомянул позицию главы европейской дипломатии Каи Каллас, отметив её критическое отношение к диалогу с Москвой.

При этом, как подчеркнул Картхайзер, внутри Евросоюза сохраняются и более умеренные подходы. Среди стран, которые, по его оценке, занимают менее жёсткую позицию, он назвал Бельгию, Словакию, Австрию, Люксембург, а также в отдельных случаях Францию и Италию.

Евродепутат отметил, что отсутствие единой позиции мешает выработке общего курса ЕС в отношении России.

«Если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьёзной напряжённости внутри союза, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией неуклонно возрастает. Более умеренные государства, безусловно, не хотели бы оказаться в подобной ситуации», — заявил Картхайзер.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отмечал, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией для собственного выживания. По его словам, энергетические проблемы вынуждают страны Евросоюза более реалистично оценивать ситуацию и пересматривать прежние решения.