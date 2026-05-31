«Европе нужна Россия, чтобы выжить»: Дмитриев призвал ЕС смотреть на вещи реально

Энергетический кризис заставляет Евросоюз трезвее смотреть на вещи и исправлять свои прежние ошибки. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Как и прогнозировалось, энергетический кризис вынуждает ЕС быть более реалистичным и начинать исправлять прошлые ошибки. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он в соцсети X.

Ранее американские СМИ писали, что Евросоюз планирует заморозить потолок цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Страны «Большой семёрки», Австралия и Евросоюз ввели ценовой лимит на морскую транспортировку нефти из РФ 5 декабря 2022 года — на отметке 60 долларов за баррель. Затем показатель постепенно снижали вплоть до 44,1 доллара в феврале 2026 года.