ЕС из-за войны на Ближнем Востоке хочет заморозить потолок цен на нефть из РФ

Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на нефть из России на фоне затянувшегося ближневосточного конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Европейский союз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне того, как война на Ближнем Востоке длится уже четвёртый месяц», — говорится в публикации. .

По данным агентства, страны Европы хотят сохранить предельную стоимость энергоресурсов на нынешнем уровне — 44,10 доллара за баррель

Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведёт к повышению планки как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного коллективно «Большой семёркой». Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения цен до конца года или ограничение возможного роста планкой в 60 долларов за баррель.

Напомним, страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские перевозки российской нефти с 5 декабря 2022 года (на уровне 60 долларов), а затем последовательно снижали его: с 3 сентября прошлого года — до 47,6 доллара, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти в Индию в мае вырос на 70% по сравнению с февралём, достигнув примерно 1,85 млн баррелей в сутки, что связано с началом войны США против Ирана, после которой Тегеран закрыл Ормузский пролив, и российское сырьё стало критически важным для Нью-Дели и Пекина.