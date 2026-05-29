Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер принимал решения по «Северным потокам», руководствуясь интересами немецкого народа. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства задался риторическим вопросом, стало ли Европе выгоднее отказаться от российских энергоресурсов, и указал на тщетность попыток найти полноценные альтернативы, поскольку даже казахстанская нефть проходит через территорию РФ.

«А сейчас, когда они отказались от наших энергоносителей, стало лучше? Пытаются нефть получить из Казахстана. Но прокачка-то все равно через нас проходит. Пытаются то, пятое-десятое. Но фактически пытаются кое-что восстановить. Но Шрёдер же это сделал в интересах немецкого народа», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин объяснил журналистам подоплёку информационной волны в западных СМИ. По его мнению, все эти материалы преследуют одну простую цель — заставить европейских налогоплательщиков вывернуть карманы.