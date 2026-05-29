Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны обманывают своих граждан, объясняя крупные бюджетные расходы противостоянием с РФ. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«Да, трагедия на Украине с госпереворотом — это всё результат их [западной] политики. И пусть они не обманывают свой народ!» — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Он считает, что действия Запада направлены на продолжение конфронтации с Москвой.

Российский лидер также заявил, что европейским властям нужно обосновать «непомерные траты» из бюджетов своих государств. По словам Путина, речь идёт о расходах за счёт налогоплательщиков.

Ранее Life.ru Путин объяснил журналистам подоплёку информационной волны в западных СМИ. По его мнению, все эти материалы преследуют одну простую цель — заставить европейских налогоплательщиков вывернуть карманы.