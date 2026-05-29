Президент России Владимир Путин объяснил журналистам подоплёку информационной волны в западных СМИ. По его мнению, все эти материалы преследуют одну простую цель — заставить европейских налогоплательщиков вывернуть карманы.

«Следующий шаг, дальше показывают дроны, которыми Украина наносит удары. Они говорят: «Вот они применяет дроны — это говорит об успехах украинской армии, а дрон стоит столько-то», — отметил глава государства на брифинге в Астане.

По его словам, так гражданам намекают: пора раскошелиться. К средствам массовой информации такая пропаганда уже давно не имеет никакого отношения.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные СМИ превратились в механизм по массовому одурачиванию людей, а не в источник правдивой информации. Таким образом он прокомментировал поведение зарубежных журналистов на фоне теракта в Старобельске. По его словам, ни один крупный западный канал не счёл нужным осветить убийство киевским режимом спящих детей в общежитии. Вместо этого эфир был забит репортажами про украинские дроны и их цену.