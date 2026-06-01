Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 00:33

Кнайсль предложила столицам ЕС напрямую говорить с Россией

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Странам Евросоюза следует возобновить прямой диалог с Россией и самостоятельно выстраивать контакты с Москвой. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что наладить отношения следует каждой европейской столице. Она подчеркнула, что для этого не нужны новые механизмы, поскольку у стран уже есть дипломатические представительства и послы.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая столица каким-то образом начала диалог с Россией»,приводит её слова РИА «Новости».

По словам экс-главы австрийского МИД, европейские дипломаты продолжают работать в Москве, однако фактически не выполняют свои основные задачи. Кнайсль заявила, что они игнорируют приглашения на мероприятия, которые организует министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин напомнил ЕС о потерянных выгодах от сотрудничества с Россией
Путин напомнил ЕС о потерянных выгодах от сотрудничества с Россией

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией для собственного выживания. По его словам, энергетические проблемы заставляют страны Евросоюза более реалистично оценивать ситуацию и пересматривать прежние решения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Россия
  • Карин Кнайсль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar