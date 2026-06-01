Странам Евросоюза следует возобновить прямой диалог с Россией и самостоятельно выстраивать контакты с Москвой. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что наладить отношения следует каждой европейской столице. Она подчеркнула, что для этого не нужны новые механизмы, поскольку у стран уже есть дипломатические представительства и послы.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая столица каким-то образом начала диалог с Россией», — приводит её слова РИА «Новости».

По словам экс-главы австрийского МИД, европейские дипломаты продолжают работать в Москве, однако фактически не выполняют свои основные задачи. Кнайсль заявила, что они игнорируют приглашения на мероприятия, которые организует министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией для собственного выживания. По его словам, энергетические проблемы заставляют страны Евросоюза более реалистично оценивать ситуацию и пересматривать прежние решения.