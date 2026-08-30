Свет втридорога: Немцы платят за электричество вдвое больше среднего по G20

Немецкие домохозяйства платят за электроэнергию больше жителей остальных государств G20. Во втором квартале 2026 года средняя стоимость киловатт-часа в ФРГ достигла 35,6 евроцента, следует из исследования портала Verivox.

Этот показатель более чем вдвое превышает средний уровень по «Большой двадцатке» — около 16,3 евроцента. Следом расположились Италия с 34,5 евроцента и Великобритания с 32,4 евроцента. Во Франции киловатт-час обходится в 23,3 евроцента, а в США — в 18,3.

Основную часть немецкого тарифа формирует не производство энергии. Более 60% конечной суммы приходится на налоги, различные надбавки, пошлины и обслуживание сетей. Непосредственная генерация составляет лишь около трети стоимости.

«Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», — отметил эксперт Verivox Торстен Шторк. Промышленные объединения страны требуют уменьшить налоговую нагрузку как для предприятий, так и для населения.

В общем рейтинге 144 государств ФРГ заняла четвёртое место. Дороже всего электричество обходится жителям Ирландии — 42,6 евроцента за киловатт-час. Самые низкие тарифы зафиксированы на Кубе — 0,51 евроцента. За пять лет среднемировая стоимость электроэнергии увеличилась на 30% — с 11,62 до 15,1 евроцента за киловатт-час.

Ранее газета The Guardian написала, что европейский газовый рынок столкнулся с «зимней паникой» из-за низкого уровня запасов топлива перед отопительным сезоном. В последнюю неделю августа хранилища ЕС заполнены примерно на 63% против среднего уровня около 80% для этого времени года.