Финский журналист Янус Путконен допустил, что в будущем европейские страны могут столкнуться с серьёзными внутренними конфликтами вплоть до гражданских войн. Такое мнение он высказал в интервью военкору RT Филиппу Прокудину.

Одной из возможных причин нестабильности Путконен назвал экономические проблемы. По его мнению, ухудшение уровня жизни способно усилить социальное напряжение и привести к росту преступности.

Ещё одним фактором журналист считает миграционную политику европейских государств. Он полагает, что при сокращении социальной поддержки мигрантов ситуация в некоторых странах может обостриться.

«Этот Запад со своим злом взорвётся, будет полыхать», — заявил Путконен.

Журналист также предположил, что в случае масштабного внутреннего кризиса некоторые европейские страны могут обратиться за помощью к России. По его мнению, российская армия в таком сценарии останется одной из крупнейших военных сил на континенте.

Ранее Life.ru рассказывал, что политолог Сергей Фёдоров оценил вероятность гражданской войны в Европе из-за миграционного кризиса. Эксперт назвал такой сценарий чрезмерно радикальным, но отметил, что миграция действительно остаётся одной из самых болезненных тем для Франции, Германии и Великобритании. По его словам, особенно остро стоит проблема интеграции приезжих.