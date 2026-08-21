До гражданской войны не дойдёт: Политолог оценил миграционные проблемы Европы

Разговоры о возможной гражданской войне в Европе из-за массовой миграции сильно преувеличены, однако связанные с ней социальные конфликты и проблемы с преступностью действительно существуют. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

По его словам, миграционный вопрос остаётся одной из наиболее болезненных тем для жителей крупных европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию. При этом государства ЕС ужесточают законодательство, однако полностью остановить нелегальный приток приезжих пока не смогли.

«Социальные конфликты в связи с миграционными процессами — это реальность. Это одна из тем, которые беспокоят население большинства крупных стран Европы: Великобритании, Франции и Германии», — сказал Фёдоров в комментарии NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что ещё в начале 2010-х годов лидеры крупнейших европейских государств публично признавали проблемы политики мультикультурализма. Однако, по его оценке, системного решения вопроса за прошедшие годы найдено не было.

Особенно сложной Фёдоров назвал интеграцию приезжих в принимающее общество. В качестве примера он привёл Францию, где в отдельных районах крупных городов периодически происходят беспорядки и столкновения с полицией.

«Преступность, которая нам иногда кажется преувеличенной, на самом деле является большой проблемой. Так что завидовать нечему», — отметил политолог.

При этом сценарий гражданской войны в Евросоюзе Фёдоров считает чрезмерно радикальным прогнозом. По его словам, России стоит внимательно изучать европейский опыт миграционной политики и учитывать допущенные там ошибки.

Ранее Life.ru писал, что миграционная напряжённость уже проявилась в испанской Сеуте, где около 200 мигрантов из Марокко вышли на протест с требованием предоставить им убежище. Акция прошла в стихийном лагере на пляже Трамполин, рядом дежурила полиция. До этого марокканские силовики задержали ещё более сотни человек при попытке попасть в испанский анклав, а местные власти сообщали о тысячах мигрантов, остающихся в городе.