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16 августа, 19:57

В Сеуте около 200 мигрантов из Марокко протестуют, требуя предоставить убежище

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 200 мигрантов из Марокко вышли на акцию с требованием предоставить им убежище. Протест прошёл в стихийном лагере на пляже Трамполин в испанском анклаве Сеута, передаёт агентство EFE.

«В это воскресенье около 200 мигрантов, проживающих в стихийном лагере на пляже Трамполин в Сеуте, устроили акцию, громко требуя предоставления убежища», — говорится в публикации.

Участники протеста живут во временном лагере на побережье. Журналист телеканала РТВЕ Хесус Наварро сообщил, что у пляжа дежурят сотрудники полиции. Сведений о задержаниях или столкновениях агентство не привело.

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Ранее полиция Марокко задержала не менее 111 мигрантов при попытке попасть в Сеуту. Операция прошла в городе Фнидк. Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое граждан Марокко. В конце июля Сеута столкнулась с массовым притоком мигрантов из Марокко. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о прибытии около 72 тыс. человек. По данным местных властей, примерно 10 тыс. мигрантов продолжают находиться в городе.

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Антон Голыбин
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