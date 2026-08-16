«Лично поблагодарить Урсулу»: Дмитриев иронично высказался о мигрантах в Сеуте

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщения о массовом прибытии мигрантов в испанский анклав Сеута. Он связал происходящее с миграционной политикой Евросоюза.

«Мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию другого пользователя, сопроводившего видео с толпами людей утверждением о новом прорыве границы в Сеуте.

Ранее сообщалось, что марокканская полиция арестовала в субботу не менее 111 мигрантов при попытке попасть в испанский анклав Сеута в ходе операции во Фнидке. 109 из задержанных — выходцы из стран Африки к югу от Сахары, двое — граждане Марокко.