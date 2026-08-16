«Лично поблагодарить Урсулу»: Дмитриев иронично высказался о мигрантах в Сеуте
Дмитриев: Мигранты едут в Испанию, чтобы «поблагодарить» бюрократов ЕС
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщения о массовом прибытии мигрантов в испанский анклав Сеута. Он связал происходящее с миграционной политикой Евросоюза.
«Мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию другого пользователя, сопроводившего видео с толпами людей утверждением о новом прорыве границы в Сеуте.
Ранее сообщалось, что марокканская полиция арестовала в субботу не менее 111 мигрантов при попытке попасть в испанский анклав Сеута в ходе операции во Фнидке. 109 из задержанных — выходцы из стран Африки к югу от Сахары, двое — граждане Марокко.
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