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Регион
16 августа, 09:48

«Лично поблагодарить Урсулу»: Дмитриев иронично высказался о мигрантах в Сеуте

Дмитриев: Мигранты едут в Испанию, чтобы «поблагодарить» бюрократов ЕС

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщения о массовом прибытии мигрантов в испанский анклав Сеута. Он связал происходящее с миграционной политикой Евросоюза.

«Мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию другого пользователя, сопроводившего видео с толпами людей утверждением о новом прорыве границы в Сеуте.

Из Марокко выдворили журналистов, освещавших ситуацию с мигрантами у Сеуты
Из Марокко выдворили журналистов, освещавших ситуацию с мигрантами у Сеуты

Ранее сообщалось, что марокканская полиция арестовала в субботу не менее 111 мигрантов при попытке попасть в испанский анклав Сеута в ходе операции во Фнидке. 109 из задержанных — выходцы из стран Африки к югу от Сахары, двое — граждане Марокко.

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Анастасия Никонорова
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