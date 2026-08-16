Полиция Марокко арестовала 111 мигрантов на пути в Сеуту

Полиция Марокко арестовала не менее 111 мигрантов при попытке попасть в испанский город Сеута. Операция прошла во Фнидке, передаёт агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в полиции.

«Марокканская полиция арестовала в субботу по меньшей мере 111 человек, которые пытались попасть в испанский анклав Сеута», — пишет агентство.

По данным источника, 109 задержанных прибыли из стран Африки к югу от Сахары. Ещё двое оказались гражданами Марокко.

В конце июля испанский город столкнулся с массовым притоком мигрантов из Марокко. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о прибытии около 72 тыс. человек. По сведениям местных властей, в Сеуте остаются примерно 10 тыс. мигрантов.